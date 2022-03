I ragazzi di Kiev tra kalashnikov e molotov in strada. "Pronti a morire" (Di martedì 1 marzo 2022) La strategia è intrappolare i russi in una guerriglia casa per casa. Le vie riempite di copertoni, reti e cassoni dell'immondizia: "Aspettiamo il nemico, non abbiamo paura" Leggi su ilgiornale (Di martedì 1 marzo 2022) La strategia è intrappolare i russi in una guerriglia casa per casa. Le vie riempite di copertoni, reti e cassoni dell'immondizia: "Aspettiamo il nemico, non abbiamo paura"

Advertising

PannocchiaM : La polizia municipale di Kiev riceve chiamate dal fronte, a pochi chilometri da dove prima facevano tranquilli le m… - il_sisco : @Laura10346597 @riotta E se anche fosse? Che c'entra con quello che sta facendo Putin? La Nato ha invaso l'Ucraina… - taddeo_lee : RT @MussiFabrizio: La #Russia potrà conquistare #Kiev, potrà uccidere #Zelensky, ma la guerra in #Ucraina non la vincerà mai. Di fronte ad… - MussiFabrizio : La #Russia potrà conquistare #Kiev, potrà uccidere #Zelensky, ma la guerra in #Ucraina non la vincerà mai. Di front… - Mattia6Fernando : Hanno fatto vedere adesso al tg Kiev ragazzi nonostante la guerra la città è pulitissima come la nostra Roma.... -