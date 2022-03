I programmi in tv oggi, 2 marzo 2022: film e attualità (Di mercoledì 2 marzo 2022) Su Rai Uno Bentornato papà, su Canale 5 Fiorentina – Juventus. Guida ai programmi Tv della serata del 2 marzo 2022 Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 2 marzo 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere a fianco ai film le relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Uno dalle 21.25 Bentornato papà. Franco, dopo un importante colloquio di lavoro a Roma, torna nella sua casa in Puglia dove lo aspettano la moglie Anna e la figlia Alessandra. Con lui c’è Andrea, il figlio che vive nella Capitale e vuole far – si strada nel mondo della musica. Ma proprio quando arriva la conferma di aver ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 2 marzo 2022) Su Rai Uno Bentornato papà, su Canale 5 Fiorentina – Juventus. Guida aiTv della serata del 2Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 22021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere a fianco aile relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.25 Bentornato papà. Franco, dopo un importante colloquio di lavoro a Roma, torna nella sua casa in Puglia dove lo aspettano la moglie Anna e la figlia Alessandra. Con lui c’è Andrea, il figlio che vive nella Capitale e vuole far – si strada nel mondo della musica. Ma proprio quando arriva la conferma di aver ...

Advertising

RaiPlay : Geniale, visionario, unico: dieci anni fa ci lasciava #LucioDalla. Oggi dalle Teche Rai è disponibile 'Automobili',… - programmitvoggi : I programmi in tv oggi, 2 marzo 2022: film e attualità - Lopinionista : I programmi in tv oggi, 2 marzo 2022: film e attualità - iWebRadio : Programmi in Onda: Mercoledì 02 Marzo 2022 - ore 08.00 ' Accadde Oggi ( rubrica ) ' - ore 08.30 ' Coming Soon ( tr… - marisavillani : RT @alfredoferrante: Curioso: facendo zapping nei programmi televisivi di approfondimento sull'attualità, è possibile verificare che molti… -