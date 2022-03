Guerra Russia-Ucraina, i cittadini di Melitopol sbarrano la strada a una colonna di mezzi militari di Mosca – Video (Di martedì 1 marzo 2022) Le mani alzate, sotto la pioggia, schierati di fronte ai militari russi ed i loro mezzi intonando cori e insulti. Così un gruppo di civili ucraini a Melitopol ha cercato di fermare l’avanzata russa, come mostra un Video pubblicato via social. “Tornate a casa vostra, fascisti – scandiscano gli ucraini che si mettono anche fisicamente davanti ai mezzi dei russi – non abbiamo armi, tornate a casa vostra”. Nel Video si vedono i soldati russi che, in risposta alla protesta, sparano dei colpi di aria per provare a disperdere la folla. I veicoli sono poi passati. Video/Ansa L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Le mani alzate, sotto la pioggia, schierati di fronte airussi ed i lorointonando cori e insulti. Così un gruppo di civili ucraini aha cercato di fermare l’avanzata russa, come mostra unpubblicato via social. “Tornate a casa vostra, fascisti – scandiscano gli ucraini che si mettono anche fisicamente davanti aidei russi – non abbiamo armi, tornate a casa vostra”. Nelsi vedono i soldati russi che, in risposta alla protesta, sparano dei colpi di aria per provare a disperdere la folla. I veicoli sono poi passati./Ansa L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

