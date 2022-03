GF Vip | Nathaly Caldonazzo contro Alessandro Basciano | «Troppo violento con le donne | urli e non ti regoli»

Leggi su donnapop

(Di martedì 1 marzo 2022) La scorsa settimanaavrebbe pronunciato una terribile frasele sorelle Selassié in presenza di. Il Grande Fratello ha cercato la registrazione in ogni dove, ma non è spuntato fuori nulla. Ieri sera Alfonso Signorini ha chiarito questo dettaglio e fra i due gieffini è scoppiata una violenta lite. Perché...