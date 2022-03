F1 | l’ex patron Ecclestone sta con Putin | “Persona affidabile e di parola”

Leggi su sportface

(Di martedì 1 marzo 2022) “Una, e di”. Così Bernie, exdella Formula 1, parlando di Vladimira Times Radio: “Non penso che faccia chissà quale differenza se ci sarà o meno un Gp in Russia rispetto a quanto sta accadendo nel mondo. Come può qualcuno dall’esterno giudicare con esattezza quello che sta succedendo oggi? Come interlocutore, l’ho sempre trovato diretto e onesto. Ha sempre fatto quello che aveva promesso di fare, senza discussioni”. SportFace.