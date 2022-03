"Eravamo infelici...". Ora Boateng racconta tutto sulla Satta

(Di martedì 1 marzo 2022) Il calciatore dell'Herta Berlino, oggi fidanzato con una influencer italiana, non dimentica la separazione da Melissa: "a un punto dità da non poter andare avanti"

In dieci anni, con un matrimonio, un figlio, succedono tante cose eda un punto d' infelicità da non poter andare avanti ". Entrambi invece sono riusciti a voltare pagina: Melissa Satta al ...... soprattutto dopo le sueesternazioni di stampo velatamente razzista e omofobo . L'artista,... ora reperibile solo su TikTok : " Katia ci ha detto chedelle principesse sul pisello, che ..."Non è stata una mia scelta. Non l'ho vissuta bene, è stato un colpo basso che non ho saputo gestire al meglio", aveva detto lei a Silvia Toffanin quasi incolpando l'ex marito. E lui per quelle ...