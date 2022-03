Elden Ring: come impugnare armi a due mani (Di martedì 1 marzo 2022) come da tradizione per i Souls di From Software, in Elden Ring potrete impugnare armi a due mani per aumentare il danno inflitto. C’è però un problema: il gioco non è molto chiaro nel spiegare come si fa, e perciò il nostro obbiettivo di oggi sarà spiegare come si fa per ogni versione del gioco, così che non abbiate più dubbi a riguardo come è sempre successo nella stragrande maggioranza dei giochi From Software degli ultimi anni, quando vi armerete su Elden Ring, tra le varie opzioni, avrete anche la possibilità di impugnare le armi a due mani. Non si tratta di una scelta meramente estetica, ma anche pratica: impugnare un arma a ... Leggi su tuttotek (Di martedì 1 marzo 2022)da tradizione per i Souls di From Software, inpotretea dueper aumentare il danno inflitto. C’è però un problema: il gioco non è molto chiaro nel spiegaresi fa, e perciò il nostro obbiettivo di oggi sarà spiegaresi fa per ogni versione del gioco, così che non abbiate più dubbi a riguardoè sempre successo nella stragrande maggioranza dei giochi From Software degli ultimi anni, quando vi armerete su, tra le varie opzioni, avrete anche la possibilità dilea due. Non si tratta di una scelta meramente estetica, ma anche pratica:un arma a ...

Advertising

Machimaru_ : @Niko254506441 Io penso che per tutto l'anno ne avrò un bel po' tra horizon (che per come sono completista io nei g… - ParliamoDiNews : Elden Ring: tutte le Classi dalla più facile alla più difficile [LISTA] #eldenring - infoitscienza : Elden Ring è da record: 10 milioni su PC, battuto Dark Souls 3 nel Regno Unito - infoitscienza : Elden Ring troppo frustrante? L'autore si scusa con i giocatori - GamingToday4 : Elden Ring: mod permette di mettere in pausa il gioco su PC, ma con un limite -