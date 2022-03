Di Canio attacca | Lukaku farebbe la riserva all' Inter I nerazzurri hanno perso lo Scudetto quando

Advertising

Calciomercato.com

Commenta per primo Intervenuto dagli studi di Sky , l'ex attaccante, Paolo Di, critica aspramente il centrocampista dell'Inter, Arturo Vidal. 'Io resto convinto che in partite così l'Inter perde qualcosa quando entra Vidal. Perché non gestisce il pallone , si mette a fare ...Per DiRabiot è sempre impalpabile Diparte dalle parole di Allegri che, dopo la Supercoppa persa con l'Inter, ha detto che Rabiot aveva sovrastato Barella ed: "Rabiot cos'è? Lega ...Nella trasmissione Sky Calcio Club l'ex calciatore Paolo Di Canio ha parlato della lotta scudetto e della situazione in casa Inter.Di Canio però non è d’accordo ... per essere una riserva perché sarebbe riserva per il gioco che fa l’Inter. Inzaghi gioca sempre in attacco con uno di qualità, che fa anche trequarti. Lukaku non è ...