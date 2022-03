Carburanti - Prezzi vicini ai record del 2012

Leggi su quattroruote

(Di martedì 1 marzo 2022) Nonostante le rassicurazioni di Claudio Spinaci, presidente dell'Unem (l'ex Unione petrolifera), la corsa deideicontinua imperterrita: in alcune stazioni di servizio è stata già superata la soglia dei 2 euro al litro e nell'ultima settimana il rialzo del prezzo medio nazionale self è stato di poco superiore all'1%. Lo stesso ritmo di crescita registrato, in media, a partire dall'inizio dell'anno.ai massimi dal. La fotografia scattata il 28 febbraio dal ministero dello Sviluppo Economico registra, per la benzina, un livello medio nazionale - sempre per la parte self - di 1,869 euro al litro (circa 19 millesimi in più rispetto a una settimana fa) e di 1,740 euro al litro per il gasolio (+18 millesimi). Si tratta di cifre molto vicine ai massimi storici (1,890 euro al litro per la benzina ...