Annotate la data del 1 aprile con mail Teletu | problemi in vista per webmail

Leggi su optimagazine

(Di martedì 1 marzo 2022) La notizia non è ancora ufficiale, ma al posto vostro cerchierei in rosso ladel 12022, qualora abbiate riscontrato di recentecon la. A quanto pare, infatti, sono in arrivo novità non proprio piacevoli per tutti coloro che in questi anni hanno usufruito del servizio web, forse legati ai disservizi che abbiamo trattato sul nostro magazine anche nella giornata di ieri. Vediamo come stanno le cose, indipendentemente dalla scarsa comunicazione ufficiale dello staff, affinché nessuno si faccia trovare impreparato al momento giusto. Massima attenzione indel 1conin arrivo per webNello specifico, per quale ...