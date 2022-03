Allo Spaccio Carni di via Quarenghi | una raccolta di cibo e vestiti per i profughi ucraini

Leggi su bergamonews

(Di martedì 1 marzo 2022) Bergamo. “In sole 24 ore, grazie al tam tam dei social, abbiamo organizzato unadi beni di prima necessità e domenica è partito il primo furgone contenente 450 kg di roba di tutti i generi”. E’ con orgoglio e soddisfazione che Marianna, mamma calabrese, residente a Bergamo, racconta la gara di solidarietà che si è messa in moto lo scorso fine settimana, grazie ad un’idea venuta a lei e alla sua amica Ana, moldava, mamma e moglie del titolare del negozio “” di via. “Appena ci è arrivata notizia di quello che stava accadendo in Ucraina, ho contattato Ana e, insieme, abbiamo deciso di darci da fare – racconta Marianna-. Siamo appena usciti da una pandemia di dimensioni mondiali e la guerra proprio non ci serviva. Credo che, in un momento come questo, la cosa più importante sia quella di ...