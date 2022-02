Wta Lione 2022 | il montepremi e il prize money

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Ile ildel Wta 250 di, torneo di scena sul cemento transalpino. Diverse italiane in main draw in territorio francese, con l’obiettivo di confermarsi o sorprendere. Tra le giocatrici bisognose di inanellare successi e riacquisire fiducia vi è certamente Camila Giorgi, campionessa a Montreal nel 2021 e volenterosa di riprendere il filo dopo una prima parte di stagione sin qui altalenante. La marchigiana proverà a far esplodere al meglio i propri colpi potenti da fondocampo, con lo scopo concreto di arrivare sino in fondo. In tabellone anche Jasmine Paolini, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto, pronte a offrire del loro meglio sul rapido di. Iltotale dell’evento francese corrisponde a 212mila ...

PROGRAMMA2022 Martedì primo marzo Non prima delle ore 15.30 Camila Giorgi vs Caroline GarciaLale ha concesso una wild card per giocare il torneo250 di, in doppio con sua sorella Dayana , ventuno anni e numero 144 del ranking. Le due tenniste, in fuga dal loro Paese dopo l'...Inizia il cammino di Camila Giorgi nel WTA 250 di Lione. Il torneo francese, che anticipa la importantissima doppietta Indian Wells-Miami, vedrà in azione la tennista marchigiana nel suo primo impegno ...Il programma di martedì 1 marzo al torneo Wta di Lione 2022. Saranno ben tre le tenniste azzurre impegnate in Francia, che faranno il loro esordio nel torneo. La prima è Camila Giorgi, testa di serie ...