Volano i prezzi di grano, mais e soia (Di lunedì 28 febbraio 2022) alla Borsa di Chicago, spinti verso l'alto dall'escalation del conflitto tra Ucraina e Russia. Le sanzioni e la situazione sul terreno stanno spingendo gli importatori alla ricerca di fonti alternative... Leggi su europa.today (Di lunedì 28 febbraio 2022) alla Borsa di Chicago, spinti verso l'alto dall'escalation del conflitto tra Ucraina e Russia. Le sanzioni e la situazione sul terreno stanno spingendo gli importatori alla ricerca di fonti alternative...

Advertising

petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, il rublo crolla in apertura. La Banca centrale di Mosca alza i tassi al 20%. Volano i prezzi… - AngeloCiocca : Volano i prezzi del #gas: +60% in Ue a 143 euro. E sul fronte dei #benialimentari la situazione non migliora. Il… - Agenzia_Ansa : Alle stelle il prezzo di mais e grano dall'Ucraina #ANSA - ANSA_Motori : Benzina: Qe, prezzi volano, rincari fino a 2,010 euro/litro #ANSAmotori - GiovanniMario12 : RT @petergomezblog: Guerra Russia-Ucraina, il rublo crolla in apertura. La Banca centrale di Mosca alza i tassi al 20%. Volano i prezzi di… -