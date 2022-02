Vercelli, non si toglie l’hijab per giocare: arbitro sospende la partita (Di lunedì 28 febbraio 2022) E’ accaduto a Vercelli: un arbitro ha impedito ad una calciatrice di origine marocchina di indossare lo jihab durante la partita. Maroua Morchid, la sedicenne membro della squadra Pro Vercelli, ha dichiarato di aver “sempre tenuto il velo, in tutte le partite che ho giocato in precedenza. Non vedo perché devo toglierlo proprio adesso”. Per entrare in campo in sostituzione della compagna, Maroua avrebbe dovuto rinunciare a indossare il suo hijab, il velo islamico che la ragazza porta per religione. A nulla sono servite le discussioni sul campo di Vercelli: la partita con l’Accademia Torino è finita all’ottantacinquesimo, sul risultato di 2-2. Al termine della gara, negli spogliatoi, c’è stata la reazione immediata della società padrona di casa. “Eppure – ha ... Leggi su zon (Di lunedì 28 febbraio 2022) E’ accaduto a: unha impedito ad una calciatrice di origine marocchina di indossare lo jihab durante la. Maroua Morchid, la sedicenne membro della squadra Pro, ha dichiarato di aver “sempre tenuto il velo, in tutte le partite che ho giocato in precedenza. Non vedo perché devorlo proprio adesso”. Per entrare in campo in sostituzione della compagna, Maroua avrebbe dovuto rinunciare a indossare il suo hijab, il velo islamico che la ragazza porta per religione. A nulla sono servite le discussioni sul campo di: lacon l’Accademia Torino è finita all’ottantacinquesimo, sul risultato di 2-2. Al termine della gara, negli spogliatoi, c’è stata la reazione immediata della società padrona di casa. “Eppure – ha ...

