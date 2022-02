Uefa, verso esclusione dall’Europa League dello Spartak Mosca (Di lunedì 28 febbraio 2022) Indiscrezione lanciata dalla Bild online, secondo cui lo Spartak Mosca verrà esclusa dall’Europa League a seguito dei conflitti tra Russia e Ucraina L’Uefa potrebbe escludere lo Spartak Mosca dall’Europa League visti i conflitti tra Russia e Ucraina. La squadra arrivata agli ottavi e che dovrebbe affrontare il Lipsia il 10 e il 17 marzo potrebbe non scendere in campo. Lo riporta l’edizione online della Bild. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Indiscrezione lanciata dalla Bild online, secondo cui loverrà esclusaa seguito dei conflitti tra Russia e Ucraina L’potrebbe escludere lovisti i conflitti tra Russia e Ucraina. La squadra arrivata agli ottavi e che dovrebbe affrontare il Lipsia il 10 e il 17 marzo potrebbe non scendere in campo. Lo riporta l’edizione online della Bild. L'articolo proviene da Calcio News 24.

