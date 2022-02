Trauma sportivo | che cos’è e quali sono i più comuni

(Di lunedì 28 febbraio 2022)Unrappresenta un evento che accade in modo imprevisto e crea dolore e va ad alterare sia la struttura che la funzione. Si tratta di vari casi che posportare a distorsioni, stiramenti, lussazioni, contusioni, strappi muscolari, lesioni al ginocchio, rottura del tendine d’Achille e dolori a carico di varie articolazioni come caviglie, ginocchia, anche, spalle, torace, rachide cervicale. Nel dettaglio possiamo dire che a volte si verifica usura, traumi da impatto (ad esempio cadute e contrasti), fratture ossee, distorsioni (lesioni che interessano i legamenti) e stiramenti (lesioni a carico dei muscoli). Tutti questi traumi avvengono durante l’attività sportiva a seguito di un carico imposto ad ossa e/o a muscoli. Molto esposti in questo sensoi tessuti molli, ovvero ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Trauma sportivo

Il Tirreno

... che sarà costretto ad un lungo stop a causa delcontusivo del ginocchio destro riportato in ... Queste le decisioni del Giudice: Dirigenti inibizione a svolgere ogni attivita' fino al 1/ ...Ma ilrimane: Aldino, l'autista del paese, e Michele, non tornano dalla Russia, non tornano ... Una mattina presto il povero Bigiol viene trovato ucciso sulla strada vicino al campo. Fa ...Momenti di tensione per il calciatore della Salernitana, Franck Ribery a seguito di un incidente automobilistico. Il francese che non era alla guida della vettura, ha riportato un lieve trauma cranico ...SERIE A - Tanta paura per Ribery, il giocatore della Salernitana ha fatto un brutto incidente nella notte finendo contro il palo di un semaforo. Immediatamente ...