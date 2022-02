Traffico di droga tra Napoli e Pozzuoli, 4 arresti nel clan Orlando-Polverino-Nuvoletta (Di lunedì 28 febbraio 2022) Non solo gestivano il business della cocaina nei comuni di Napoli, Quarto e Pozzuoli per conto del clan Orlando-Polverino-Nuvoletta, ma assoldavano nuove leve – spesso minorenni – per l’attività di spaccio delle sostanze stupefacenti. E così in manette sono finiti Pasquale Di Criscio, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Non solo gestivano il business della cocaina nei comuni di, Quarto eper conto del, ma assoldavano nuove leve – spesso minorenni – per l’attività di spaccio delle sostanze stupefacenti. E così in manette sono finiti Pasquale Di Criscio, L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

poliziadistato : Bari, in corso operazione #Squadramobile per contrasto al traffico di droga. Arrestate 43 persone per associazione… - sinapsinews : MILANO: TRAFFICO DI COCAINA. CORRIERE DELLA DROGA ARRESTATO DALLA GUARDIA DI FINANZA - PivaEdoardo : RT @guernica_70: Di Gennaro: 'Vietati striscioni NoWar, ma la Lazio ha esposto la bandiera dell'ex capo ultrà pezzo grosso del traffico di… - guernica_70 : Di Gennaro: 'Vietati striscioni NoWar, ma la Lazio ha esposto la bandiera dell'ex capo ultrà pezzo grosso del traff… - Salvato95551627 : RT @dariodigennaro: Buh razzisti per #Osimhen senza che nessuno della squadra arbitrale dica nulla In #CurvaNord sventola bandiera di Diab… -