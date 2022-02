Tiziano Ferro papà di due bambini | “Benvenuti Margherita e Andres”

(Di lunedì 28 febbraio 2022)ed il marito Victor Allen sono diventatidi due splendidi. I due non sono gemelli (lei ha nove mesi, lui quattro) e come ha giustamente scritto il cantante sui social saranno proprio i due piccoli a decidere quando e se condividere col mondo il racconto della loro vita. “Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo. – ha scrittosu Instagram – “La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi., la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra”. E ancora: “Per me e Victor l’esperienza da ...

L'artista presenta Margherita e Andres: "La vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra"è diventato papà. L'annuncio è dell'artista e arriva via social. "Due telefonate mi hanno reso l'uomo più felice del mondo - scrive in un post su Intsgram a cui allega una foto di tutta ...Con uno scatto in bianco e nero che lo ritrae con la sua famiglia,ha annunciato di essere diventato papà. "Due telefonate mi hanno reso l'uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un ...Con un lungo ed emozionante post su Instagram, Tiziano Ferro ha annunciato di essere diventato papà: come si chiamano i suoi figli?L’annuncio di Tiziano Ferro ha scatenato l’entusiasmo di milioni di fan, subito accorsi sui social per conoscere i piccoli. La privacy dei piccoli sarà tutelata il più possibile dai due papà: ...