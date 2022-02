Situazione import export Ucraina-FVG

(Di martedì 1 marzo 2022) Tilatti: «drammatica, perché questa crescita esponenziale della violenza genera paura tra tutta la popolazione, con ripercussioni su tutta l’economia, non solo sull’». L’evolversi della tragicain«è seguita con grande attenzione minuto dopo minuto» anche da Confartigianato Fvg che, insieme «alla sincera partecipazione per sofferenze di quel popolo», deve inesorabilmente guardare «agli effetti che sta già producendo sulla nostra economia». Così il presidente di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti, che analizza gli ultimi dati disponibili riguardo all’della regione verso quel Paese e il rapporto delle aziende artigiane con quel territorio. Nel 2020, i numeri rilevati dalla Camera di Commercio di Udine e Pordenone elaborati ...

... 'È l'unico tra gli oligarchi russi che si è reso disponibile' Gas, la diversificazione dell'e lo stoccaggio - La relazione spiega poi laitaliana dal punto di vista delle politiche ......in Italia grano tenero per la produzione di pane e biscotti per una quota pari al 5% dell'... E se ladovesse protrarsi o peggiorare, con sanzioni alla Russia e lo stop all'export, le ...Tilatti: «Situazione drammatica, perché questa crescita esponenziale della violenza genera paura tra tutta la popolazione, con ripercussioni su tutta ...(ASI) La crisi Russia - Ucraina che ha condotto alla decisione da parte di Putin di invadere il territorio ucraino, e di conseguenza dare inizio al conflitto tra le due nazioni, sta mettendo in ginocc ...