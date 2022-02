Roma: sollevati per Fonseca, ma stop a follia guerra in Ucraina (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Per noi è un sollievo sapere che Paulo e la sua famiglia sono al sicuro”. Lo scrive in un tweet la Roma pubblicando il video in cui l’ex allenatore giallorosso Paulo Fonseca, rimasto inizialmente bloccato a Kiev, annuncia di essere arrivato in Romania prima di fare ritorno oggi in Portogallo. “La nostra speranza è che la follia della guerra termini prima possibile”, ha concluso il club della capitale. Per tutti noi è un enorme sollievo sapere che Paulo e la sua famiglia siano al sicuro. La nostra speranza è che la follia della guerra termini prima possibile.#ASRoma https://t.co/vT37GQ72d0 — AS Roma (@OfficialASRoma) February 28, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Per noi è un sollievo sapere che Paulo e la sua famiglia sono al sicuro”. Lo scrive in un tweet lapubblicando il video in cui l’ex allenatore giallorosso Paulo, rimasto inizialmente bloccato a Kiev, annuncia di essere arrivato innia prima di fare ritorno oggi in Portogallo. “La nostra speranza è che ladellatermini prima possibile”, ha concluso il club della capitale. Per tutti noi è un enorme sollievo sapere che Paulo e la sua famiglia siano al sicuro. La nostra speranza è che ladellatermini prima possibile.#AShttps://t.co/vT37GQ72d0 — AS(@OfficialAS) February 28, 2022 SportFace.

