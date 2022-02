Roma, Pinto contro la Figc: ecco perché (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il finale infuocato di Roma-Verona fa infuriare ancora Tiago Pinto. Il gm giallorosso, come riporta Il Tempo, non non ha gradito il clamore... Leggi su calciomercato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il finale infuocato di-Verona fa infuriare ancora Tiago. Il gm giallorosso, come riporta Il Tempo, non non ha gradito il clamore...

Advertising

infoitsport : Roma, Pinto: 'Ricorso Mourinho va trattato nelle sedi opportune, non sui giornali. Mancini? Tratteremo presto' - infoitsport : Roma: firma il rinnovo, l’annuncio di Tiago Pinto - infoitsport : Roma, Pinto: 'Mourinho è motivato. Mancini un esempio: parleremo con lui del rinnovo' - infoitsport : TIAGO PINTO: 'Mancini un esempio di quello che vogliamo per la Roma. La squalifica? Discussioni che non vanno fatte… - infoitsport : Pinto: “Mancini è l’esempio di ciò che vogliamo per la Roma” -