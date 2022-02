Ribery, incidente in auto per il calciatore della Salernitana: la prognosi (Di lunedì 28 febbraio 2022) Paura per il calciatore della Salernitana Franck Ribery dopo un incidente in auto. Il calciatore, che secondo il comunicato del club non era alla guida della vettura protagonista dello scontro, ha riportato un lieve trauma cranico dopo l’accaduto. La prognosi per l’ex giocatore del Bayern Monaco e della Nazionale francese è stata stimata in sette giorni. Solo una grande paura, quindi, per il fantasista che ha vestito la fascia di capitano del club granata. Franck Ribery, incidente in auto: il comunicato della Salernitana Ecco il comunicato della società, apparso sui canali ufficiali della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Paura per ilFranckdopo unin. Il, che secondo il comunicato del club non era alla guidavettura protagonista dello scontro, ha riportato un lieve trauma cranico dopo l’accaduto. Laper l’ex giocatore del Bayern Monaco eNazionale francese è stata stimata in sette giorni. Solo una grande paura, quindi, per il fantasista che ha vestito la fascia di capitano del club granata. Franckin: il comunicatoEcco il comunicatosocietà, apparso sui canali ufficiali...

