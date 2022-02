Referendum in Bielorussia, il 65% dice sì alla fine della neutralità nucleare del Paese. E Lukashenko può restare in carica fino al 2035 (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Bielorussia dice sì alla fine della neutralità del Paese. E contestualmente Aleksandr Lukashenko potrebbe rimanere in carica per altri 13 anni. Con un Referendum che ha portato il 78% dei cittadini alle urne è stato detto sì a un pacchetto di emendamenti di modifica della costituzione. Il 65% dei voti ha detto sì al Referendum, voluto da Lukashenko. alla luce della crisi ucraina era particolarmente atteso il risultato relativo all’eliminazione della clausola sulla “neutralità” del Paese, consentendo così, di qui in avanti, il dispiegamento permanente di armi nucleari e truppe russe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lasìdel. E contestualmente Aleksandrpotrebbe rimanere inper altri 13 anni. Con unche ha portato il 78% dei cittadini alle urne è stato detto sì a un pacchetto di emendamenti di modificacostituzione. Il 65% dei voti ha detto sì al, voluto dalucecrisi ucraina era particolarmente atteso il risultato relativo all’eliminazioneclausola sulla “” del, consentendo così, di qui in avanti, il dispiegamento permanente di armi nucleari e truppe russe ...

