Perché Roman Abramovich parteciperà ai negoziati di pace fra Russia e Ucraina (Di lunedì 28 febbraio 2022) Perché Roman Abramovich parteciperà ai negoziati di pace: oggi, 28 febbraio, sono iniziati i negoziati per tentare di fermare la guerra in Ucraina. Sul campo, intanto, prosegue l’offensiva russa con nuove esplosioni a Kiev e Kharkiv. Perché Roman Abramovich parteciperà ai negoziati di pace Il presidente del Chelsea, club di Premier League, Roman Abramovich è stato invitato dalla parte Ucraina a partecipare ai negoziati di pace. La conferma della sua presenza nei colloqui fra Russia e Ucraina per favorire la pace arriva ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 28 febbraio 2022)aidi: oggi, 28 febbraio, sono iniziati iper tentare di fermare la guerra in. Sul campo, intanto, prosegue l’offensiva russa con nuove esplosioni a Kiev e Kharkiv.aidiIl presidente del Chelsea, club di Premier League,è stato invitato dalla partea partecipare aidi. La conferma della sua presenza nei colloqui fraper favorire laarriva ...

