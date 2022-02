Marianna Cendron scomparsa | tutta la storia | cosa è successo? Età | dove e quando è nata | Renzo Curtolo

Advertising

Questo il materiale che l'avvocato della famiglia di, la 18enne scomparsa a Paese il 27 febbraio del 2013, potrebbe presto visionare dopo che questi 10 cd con ore di intercettazioni ......allentate in cantiere un convegno dedicato alle persone scomparse e al caso di, da ... Spero sia da qualche parte e che stia bene e non in mano a qualche matto - dice Pierfrancesco- noi ...Dieci cd. Contengono ore e ore di intercettazioni telefoniche che la Procura di Treviso dispose alcune settimane dopo la scomparsa di Marianna Cendron, sparita nel nulla nella serata del 27 ...Da quel giorno non si sono più avute sue notizie. Al momento della scomparsa, anche la 18enne Marianna Cendron aveva lasciato la casa dei genitori, per trasferirsi presso un uomo molto più grande di ...