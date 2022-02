M5S | Diaco-Meleo | Ponte dell’Industria | ciclabile ancora chiusa dopo cinque mesi

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma – “quasidal rogo che avvolse una parte del, noto presso i romani comedi ferro, la situazione dele della zona sottostante è tutt’altro che rosea. In superficie, abbiamo la sola parte a destra aperta al transito dei pedoni.” “Sulla banchina del fiume, i resti dei pezzi dicrollato non sono statirimossi e la banchina, sul lato di Marconi dov’è presente la, non è più utilizzabile. Proprio qui vi sono due jersey di cemento che impediscono l’accesso in banchina e il transito. Uno si trova all’altezza di lungotevere di Pietra Papa, dove un tempo era presente la città del Gusto.” “La rampa, che dal livello stradale consentiva di scendere sulla ...