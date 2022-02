La propaganda del Cremlino preme anche su big tech. Netflix e gli altri (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il primo marzo 2022 sembra essere una di quelle date profetiche, almeno per Netflix. Era lo scorso dicembre quando il Roskomnadzor, quello che dovrebbe essere più o meno il regolatore russo per internet e le telecomunicazioni, aveva chiesto alla società americana di trasmettere in streaming una lunga serie di canali della tv di stato. Oggi siamo nel bel mezzo del conflitto ucraino, compreso quello che si combatte fuori dall’agone classico degli eserciti: Anonymous sta rivendicando una serie di attacchi nei confronti della rete russa, Meta (ovvero Facebook e Instagram) ha subìto uno stop ai servizi di “fact checking” oltre ad altre limitazioni e l’account Twitter di Netflix in Russia è silente da quando Putin ha deciso di attaccare l’Ucraina. Cosa ha ordinato la Russia a Netflix Da tempo il regolatore russo, meglio conosciuto ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il primo marzo 2022 sembra essere una di quelle date profetiche, almeno per. Era lo scorso dicembre quando il Roskomnadzor, quello che dovrebbe essere più o meno il regolatore russo per internet e le telecomunicazioni, aveva chiesto alla società americana di trasmettere in streaming una lunga serie di canali della tv di stato. Oggi siamo nel bel mezzo del conflitto ucraino, compreso quello che si combatte fuori dall’agone classico degli eserciti: Anonymous sta rivendicando una serie di attacchi nei confronti della rete russa, Meta (ovvero Facebook e Instagram) ha subìto uno stop ai servizi di “fact checking” oltre ad altre limitazioni e l’account Twitter diin Russia è silente da quando Putin ha deciso di attaccare l’Ucraina. Cosa ha ordinato la Russia aDa tempo il regolatore russo, meglio conosciuto ...

