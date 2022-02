La nota stonata di Sala. Feltri e la guerra in Ucraina, perché Gergiev c'entra nulla con Putin (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha dimostrato di essere un inossidabile conformista già tempo fa. Il suo programma politico è noto: lotta dura alle automobili, la cui circolazione ormai è pressoché impedita, divieti di sosta dappertutto, largo ai monopattini che infestano ogni quartiere, e piste ciclabili buone per ottenere il risultato di paralizzare il traffico. Sorvoliamo sull'ordine pubblico: le bande di giovinastri che promuovono pestaggi, organizzano spedizioni punitive, aggrediscono passanti, non vengono combattute e dilagano a loro piacimento. Ne prendiamo atto, la colpa non è solo del signore di Palazzo Marino, ma soprattutto di chi lo ha votato confermandogli la poltrona. In questi giorni egli ha toccato il fondo nei panni di presidente della fondazione Scala, teatro di livello mondiale. Sapete cosa ha fatto? Ha chiesto a Gergiev, direttore ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il sindaco di Milano, Beppe, ha dimostrato di essere un inossidabile conformista già tempo fa. Il suo programma politico è noto: lotta dura alle automobili, la cui circolazione ormai è pressoché impedita, divieti di sosta dappertutto, largo ai monopattini che infestano ogni quartiere, e piste ciclabili buone per ottenere il risultato di paralizzare il traffico. Sorvoliamo sull'ordine pubblico: le bande di giovinastri che promuovono pestaggi, organizzano spedizioni punitive, aggrediscono passanti, non vengono combattute e dilagano a loro piacimento. Ne prendiamo atto, la colpa non è solo del signore di Palazzo Marino, ma soprattutto di chi lo ha votato confermandogli la poltrona. In questi giorni egli ha toccato il fondo nei panni di presidente della fondazione Scala, teatro di livello mondiale. Sapete cosa ha fatto? Ha chiesto a, direttore ...

