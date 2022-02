La macchina del tempo - Sfogliando Quattroruote di febbraio 1982

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Ambientazione decisamente invernale per la copertina di, dedicata alla Volkswagen Polo. Le altre prove del mese riguardano la Fiat Argenta diesel, la Renault R5 Alpine Turbo, la Lamborghini Countach, la Lancia Beta coupé 2000 i.e. e la Range Rover. Tra gli articoli più curiosi (visti con il binocolo della memoria) quello sulle Volkswagen Formula E (dove E non sta per elettrica ma per economica) e i consigli su come rimettere a nuovo i cerchioni (alzi la mano chi penserebbe di farlo oggi). Fenomeno Biturbo. In quel, la Maserati fortemente voluta da Alejandro de Tomaso è la notizia del giorno. Ha raccolto 2.500 ordini in poche settimane. oggetto di animate discussioni tra tecnici ed esperti. Sono in molti a desiderarla, dal manager cinquantenne al giovanissimo appassionato di sportive, si legge nel sommarione ...