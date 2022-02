Il silenzio di Armani alla MFW (Di lunedì 28 febbraio 2022) Prima ancora dello stilista, c’è l’uomo, il Signor Giorgio Armani che di fronte all’escalation della tragedia in Ucraina, a poche ore dalla sua sfilata, si chiede: “cosa posso fare per ciò che succede?” E sceglie il suo segnale di solidarietà perché “Non dobbiamo fermarci, ma non è il caso di festeggiare”, “ non possiamo ignorare la tragedia che si sta svolgendo intorno a noi”. Giorgio Armani fa sfilare i suoi modelli in silenzio Un segnale muto quanto assordante: il silenzio. Manda in scena il suo lavoro, la sua sfilata, senza musica. Si sentono solo i passi dei modelli ed i flash dei fotografi. Nessuna distrazione mentre sfila una collezione che sa di ritorno e di luce. E al tempo stesso nessuna spettacolarizzazione, per rispetto delle vittime. Nel piccolo Teatro Armani in via ... Leggi su dilei (Di lunedì 28 febbraio 2022) Prima ancora dello stilista, c’è l’uomo, il Signor Giorgioche di fronte all’escalation della tragedia in Ucraina, a poche ore dsua sfilata, si chiede: “cosa posso fare per ciò che succede?” E sceglie il suo segnale di solidarietà perché “Non dobbiamo fermarci, ma non è il caso di festeggiare”, “ non possiamo ignorare la tragedia che si sta svolgendo intorno a noi”. Giorgiofa sfilare i suoi modelli inUn segnale muto quanto assordante: il. Manda in scena il suo lavoro, la sua sfilata, senza musica. Si sentono solo i passi dei modelli ed i flash dei fotografi. Nessuna distrazione mentre sfila una collezione che sa di ritorno e di luce. E al tempo stesso nessuna spettacolarizzazione, per rispetto delle vittime. Nel piccolo Teatroin via ...

