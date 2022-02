I telomeri e l’immortalità delle cellule cancerogene

Leggi su curiosauro

(Di lunedì 28 febbraio 2022) In passato ierano il junk DNA (DNA spazzatura) perché rappresentavano una parte non codificata del nostro codice genetico. Oggi le cose sono cambiate, e ihanno acquisito un’importanza nella lotta contro il cancro e altre malattie genetiche. Vediamo insieme quali! Telomero – curiosauro.itDefinizione disi trovano nella regione terminale dei cromosomi e sono formati da DNA che si ripete continuamente. Sono parti non codificate che, comunque, hanno un valore da tenere in considerazione. Il termine deriva dal greco ed è composto da due parole: telos che significa fine e meros che vuol dire parte. La sequenza nucleotidica deiè TTAGGG, e quella degli umani è esattamente 5’-TTAGGG-3’ che si ripete intorno alle 2500 volte. Questa varia a seconda della specie a ...