Guerra in Ucraina, si aprono i negoziati ma a Kiev e Kharkiv si continua a combattere. Nella notte i russi hanno colpito anche Chernihiv (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si aprono oggi i negoziati per tentare di fermare la Guerra in Ucraina. Sul campo, intanto, prosegue l'offensiva russa con nuove esplosioni a Kiev e Kharkiv. Una pioggia di proiettili si è abbattuta per tutta la notte sulla città di Chernihiv. Guerra in Ucraina, Nella notte i russi hanno bombardato Kharkiv A Chernihiv, l'assalto da parte dell'artiglieria russa è iniziato attorno alle 2 quando alcuni razzi avrebbero colpito un asilo, provocando un incendio, oltre che un negozio in un mercato centrale e un condominio residenziale di cinque piani. Non si registrano vittime, il bilancio è di una donna ...

