Guerra in Ucraina, prime crepe tra oligarchi e Putin. E il ministro degli Esteri russo tace (Di lunedì 28 febbraio 2022) Che non tutti nello stretto entourage di Vladimir Putin approvino la decisione di attaccare l'Ucraina è diventato evidente ancora prima dell'inizio delle operazioni militari. Precisamente lunedì scorso, quando in tv il presidente russo ha umiliato il capo del controspionaggio (SVR) Sergey Naryshkin, reo di avere osato proporre una "ultima chance per i nostri partner occidentali", ovvero per il negoziato. Con l'esercito in azione da quattro giorni, dalla galassia del sistema di potere Putiniano arrivano scricchiolii, ma è presto per verificarne la tenuta o per ipotizzare defezioni eccellenti. Molto dipenderà dall'esito della partita bellica e da quella negoziale portate avanti da oggi contemporaneamente. Due potenti oligarchi hanno osato fare un pubblico appello alla pace, e già questo non è ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 28 febbraio 2022) Che non tutti nello stretto entourage di Vladimirapprovino la decisione di attaccare l'è diventato evidente ancora prima dell'inizio delle operazioni militari. Precisamente lunedì scorso, quando in tv il presidenteha umiliato il capo del controspionaggio (SVR) Sergey Naryshkin, reo di avere osato proporre una "ultima chance per i nostri partner occidentali", ovvero per il negoziato. Con l'esercito in azione da quattro giorni, dalla galassia del sistema di potereiano arrivano scricchiolii, ma è presto per verificarne la tenuta o per ipotizzare defezioni eccellenti. Molto dipenderà dall'esito della partita bellica e da quella negoziale portate avanti da oggi contemporaneamente. Due potentihanno osato fare un pubblico appello alla pace, e già questo non è ...

