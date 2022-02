Guerra in Ucraina, Draghi domani alla Camera: a seguire il voto sulle risoluzioni (Di lunedì 28 febbraio 2022) domani alle 15.30 il Presidente del Consiglio Mario Draghi renderà comunicazioni nell’Aula della Camera sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina. Seguirà il voto delle risoluzioni presentate dai gruppi parlamentari che impegneranno il governo“. Lo annuncia il presidente della Camera Roberto Fico, ricordando che “in questi giorni anche la commissione Esteri di Montecitorio è convocata in maniera permanente, per seguire la crisi passo dopo passo con il coinvolgimento di tutte le forze politiche“. “Nel calendario dei lavori della Camera di questa settimana sono previste anche le discussioni generali – a partire dalle 15 di oggi – dei provvedimenti sui reati contro il patrimonio culturale e sull’ergastolo ostativo. Mercoledì, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 febbraio 2022)alle 15.30 il Presidente del Consiglio Mariorenderà comunicazioni nell’Aula dellasugli sviluppi del conflitto tra Russia e. Seguirà ildellepresentate dai gruppi parlamentari che impegneranno il governo“. Lo annuncia il presidente dellaRoberto Fico, ricordando che “in questi giorni anche la commissione Esteri di Montecitorio è convocata in maniera permanente, perla crisi passo dopo passo con il coinvolgimento di tutte le forze politiche“. “Nel calendario dei lavori delladi questa settimana sono previste anche le discussioni generali – a partire dalle 15 di oggi – dei provvedimenti sui reati contro il patrimonio culturale e sull’ergastolo ostativo. Mercoledì, ...

