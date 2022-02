Fiumesino | una strada da paura Auto fuori controllo sfonda il recinto dell' Api | residenti svegliati dal botto

(Di lunedì 28 febbraio 2022) FALCONARA - Un incidentele, per fortuna senza gravi conseguenze per l'uomo che era alla guida di una Citroen Picasso, avvenuto alle 5 di ieri mattina nel tratto distatale 16 di fronte ...

...diCitroen Picasso, avvenuto alle 5 di ieri mattina nel tratto di strada statale 16 di fronte alla raffineria Api , riapre il dibattito sulla sicurezza della Flaminia nel quartiere die ...FALCONARA - Faccia a faccia tra il Comune e l' Anas sulla messa in sicurezza del tratto di Statale 16 che attraversa, dove sabato pomeriggio ha perso la vitaresidente di 52 anni. Nella mattinata di oggi, lunedì 24 gennaio, il sindaco Stefania Signorini ha convocato formalmente al Castello i vertici di ...FALCONARA - Un incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze per l’uomo che era alla guida di una Citroen Picasso, avvenuto alle 5 di ieri mattina nel tratto di strada statale 16 ...Sbanda mentre percorre la Strada Statale 16, all’altezza della raffineria Api, e centra in pieno una recinzione dello stesso sito produttivo: 45enne estratto dal veicolo e portato a Torrette per accer ...