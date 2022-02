Fabrizio Corona fidanzato di Sophie Codegoni? La verità sul loro rapporto (Di lunedì 28 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Fabrizio Corona fidanzato di Sophie Codegoni? L’uomo rivela la sua verità ma la sua versione non coincide con quella della ragazza. Fabrizio Corona è il fidanzato di Sophie Codegoni? I dubbi sulla coppia sono molto accesi ma l’ex re dei paparazzi lancia la bomba e provoca anche Alessandro Basciano. Stasera, 28 febbraio, la puntata del Leggi su youmovies (Di lunedì 28 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.di? L’uomo rivela la suama la sua versione non coincide con quella della ragazza.è ildi? I dubbi sulla coppia sono molto accesi ma l’ex re dei paparazzi lancia la bomba e provoca anche Alessandro Basciano. Stasera, 28 febbraio, la puntata del

Advertising

IsaeChia : POST AGGIORNATO con le parole del papà di Alessandro Basciano! #GfVip #Basciagoni - Gazzettino : Gf Vip, Fabrizio Corona smaschera Sophie Codegoni: «Mi ama ancora. Tra me e Basciano sceglierebbe me». Le anticipaz… - kimjichuxxs : RT @bagnotrash: Stasera si parlerà di Fabrizio Corona cosa non si inventa il pelato per riempire le puntate e pubblicizzare il suo stupido… - dalilanucera1 : @valenti02918608 perlomeno sono cose che fabrizio corona dice e pensa da solo, é unilaterale, quindi spero solo che… - Michell61709744 : Ma scusa Fabrizio cosa aspetti Sophie se hai Sara ( una ragazzina ) da un po di mesi come compagna ????? Che circ… -