Eterno Belasteguin | trionfa a Miami con Coello

PadelReview : Belasteguin è eterno, Coello vince per la prima volta: Campagnolo/Garrido si arrendono in due set -

Sky Sport

Il prossimo 19 maggio la carta d'identità dirà 43, età da pensione nella stragrande maggioranza degli sport, ma Fernando Belasteguin sembra non essersene accorto. Ogni tanto il suo corpo gli ricorda che non è più il giocatore di un tempo, ma quando tutto funziona per il verso giusto la leggenda argentina resta di un'... C'è poi l'eterno Belasteguin, 42 primavere sulle spalle, che continuerà il progetto tecnico iniziato a metà 2021 assieme all'astro nascente Arturo Coello, 23 anni in meno e una straripanza fisica...