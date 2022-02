De Gregori e Venditti per la prima volta insieme in tour (Di lunedì 28 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Cinquant'anni dopo “Theorius Campus”, album che registrarono insieme nel 1972, Antonello Venditti e Francesco De Gregori si ritrovano per un lungo tour estivo. Ad anticipare il tour Venditti & De Gregori («Per dirimere la questione di quale dei nostri nomi dovesse stare davanti abbiamo tirato una monetina», rivela De Gregori) sarà il concerto del 18 giugno allo Stadio Olimpico, città dove entrambi sono nati e da dove è partita la loro carriera. Nell'attesa, da domani, sarà disponibile, su Amazon e nei negozi digitali, il 45 giri da collezione con la reinterpretazione a due voci di “Generale” di De Gregori e “Ricordati di me” di Venditti. «A me e Antonello l'idea di cantare ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Cinquant'anni dopo “Theorius Campus”, album che registrarononel 1972, Antonelloe Francesco Desi ritrovano per un lungoestivo. Ad anticipare il& De(«Per dirimere la questione di quale dei nostri nomi dovesse stare davanti abbiamo tirato una monetina», rivela De) sarà il concerto del 18 giugno allo Stadio Olimpico, città dove entrambi sono nati e da dove è partita la loro carriera. Nell'attesa, da domani, sarà disponibile, su Amazon e nei negozi digitali, il 45 giri da collezione con la reinterpretazione a due voci di “Generale” di Dee “Ricordati di me” di. «A me e Antonello l'idea di cantare ...

