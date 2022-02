Covid oggi Veneto | 1 253 contagi e 3 morti | bollettino 28 febbraio

(Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.253 i nuovida coronavirus28in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 3, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente neldiffusodalla regione. Il numero totale dei casi dall’inizio dell’epidemia sale a 1.329.607, quello dei decessi a 13.820. Si abbassa con continuità il dato dei soggetti attualmente positivi, 56.354 (- 1.107). Stabili gli indicatori degli ospedali, con 1.048 pazienti ricoverati in area medica, e 93 in terapia intensiva. L'articolo proviene da Italia Sera.

