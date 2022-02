Covid: Campania in zona bianca ma resta obbligo mascherina (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Si ricorda che permane l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’aperto, in presenza di affollamenti e assembramenti fino alla conclusione dello stato di emergenza, obbligo disposto dall’Ordinanza del Ministro della Salute dell’8 febbraio 2022, previsto anche per le regioni in “zona bianca”. Così, in una nota della Regione Campania. “Si raccomanda in modo particolare – sottolinea il presidente Vincenzo De Luca – di rispettare tale obbligo in occasione del Carnevale e di eventi pubblici e privati che possano determinare pericolo di nuovi contagi. Il senso di responsabilità e la prudenza consentiranno una maggiore tutela dei nostri concittadini e il rientro sereno nella vita normale, anche per le ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Si ricorda che permane l’di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’aperto, in presenza di affollamenti e assembramenti fino alla conclusione dello stato di emergenza,disposto dall’Ordinanza del Ministro della Salute dell’8 febbraio 2022, previsto anche per le regioni in “”. Così, in una nota della Regione. “Si raccomanda in modo particolare – sottolinea il presidente Vincenzo De Luca – di rispettare talein occasione del Carnevale e di eventi pubblici e privati che possano determinare pericolo di nuovi contagi. Il senso di responsabilità e la prudenza consentiranno una maggiore tutela dei nostri concittadini e il rientro sereno nella vita normale, anche per le ...

Advertising

anteprima24 : ** #Covid: Campania in zona bianca ma resta #Obbligo #Mascherina ** - ONDANEWSweb : Covid. In Campania fino al 31 marzo obbligo di mascherine all'aperto in caso di assembramenti -… - ConsulenzaInteg : Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regi… - News24_it : Covid Italia, news di oggi: Campania, Lombardia e Veneto in zona bianca, al via le somministrazioni del vaccino Nov… - teleischia : COVID. CAMPANIA. IL BOLLETTINO: 7.955 I CONTAGI E 8 DECEDUTI -