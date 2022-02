Atalanta Sampdoria LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di lunedì 28 febbraio 2022) Allo stadio Gewiss, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Atalanta e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Gewiss, Atalanta e Sampdoria, match valido per la 27ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Atalanta Sampdoria 0-0 moviola Fischio d’inizio ore 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Atalanta Sampdoria 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali ARBITRO: Sozza CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Allo stadio Gewiss, ilvalido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022 tra, risultato,Allo stadio Gewiss,valido per la 27ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio ore 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali ARBITRO: Sozza CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da ...

Advertising

MadFerPicks : Serie A ???? Atalanta - Sampdoria BTTS No -115 1u Mon 2/28 - Ftbnews24 : ??? #Atalanta #SerieA #AtalantaFiorentina #Sampdoria, convocazione per Giovinco: possibile qualche minuto in campo ??… - OnlySoccerPlays : ???? Serie A Atalanta vs Sampdoria Genoa BTTSy 1U - SampNews24 : #Giovinco vuole l’esordio con la #Sampdoria: «Spero di giocare anche dieci minuti - notiziefresche : DIRETTA Atalanta-Sampdoria Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, come vedere Gratis Online la partita di Ser… -