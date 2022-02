Associazioni ambientaliste contro gli incentivi auto: "serve investire sulla mobilità attiva" (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Ancora una volta i ministri Giorgetti e Cingolani dimostrano di non avere ben chiaro quali dovrebbero essere le priorità dell'Italia in tema di trasporti e transizione ecologica". In un comunicato inviato oggi ai due ministri, 22 Associazioni ambientaliste tra cui Greenpeace, Legambiente, Fiab e Salvaiciclisti contestano gli incentivi al settore automotive, con 1 mld l'anno per 8 anni per l'acquisto di vetture elettriche, ibride e anche diesel. "L'Italia, firmataria dell'accordo di Parigi e co-host dell'ultima conferenza sul clima, non sta facendo abbastanza per ridurre rapidamente le emissioni di gas effetto serra. I fondi del Pnrr per la transizione ecologica sono pochi e male allocati". Secondo il coordinamento tra le Associazioni, "se si vuole discutere seriamente di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Ancora una volta i ministri Giorgetti e Cingolani dimostrano di non avere ben chiaro quali dovrebbero essere le priorità dell'Italia in tema di trasporti e transizione ecologica". In un comunicato inviato oggi ai due ministri, 22tra cui Greenpeace, Legambiente, Fiab e Salvaiciclisti contestano glial settoremotive, con 1 mld l'anno per 8 anni per l'acquisto di vetture elettriche, ibride e anche diesel. "L'Italia, firmataria dell'accordo di Parigi e co-host dell'ultima conferenza sul clima, non sta facendo abbastanza per ridurre rapidamente le emissioni di gas effetto serra. I fondi del Pnrr per la transizione ecologica sono pochi e male allocati". Secondo il coordinamento tra le, "se si vuole discutere seriamente di ...

