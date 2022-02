Anzio, ex consigliere comunale arrestato per violenza carnale (Di lunedì 28 febbraio 2022) Anzio – E’ stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Un ex consigliere di Anzio è finito in manette qualche giorno fa con l’accusa di aver abusato di una 32enne. A denunciare l’accaduto agli agenti di Polizia è stata la presunta vittima dell’aggressione. La donna ha raccontato di esser stata invita ad entrare in macchina con una scusa e in quel frangente sotto la minaccia di una pistola, che poi sarebbe risultata un giocattolo, sarebbe stata costretta ad avere rapporti sessuali. Da una successiva perquisizione dei poliziotti nell’auto dell’uomo sarebbe stata rinvenuta la pistola giocattolo. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 28 febbraio 2022)– E’ statocon l’accusa disessuale aggravata. Un exdiè finito in manette qualche giorno fa con l’accusa di aver abusato di una 32enne. A denunciare l’accaduto agli agenti di Polizia è stata la presunta vittima dell’aggressione. La donna ha raccontato di esser stata invita ad entrare in macchina con una scusa e in quel frangente sotto la minaccia di una pistola, che poi sarebbe risultata un giocattolo, sarebbe stata costretta ad avere rapporti sessuali. Da una successiva perquisizione dei poliziotti nell’auto dell’uomo sarebbe stata rinvenuta la pistola giocattolo. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede ...

