WWE | Elias resta ancora in panchina | non ci sono idee per lui

(Di domenica 27 febbraio 2022) Da diversi mesi,è fuori dalle scene. Il wrestler è fermo dallo scorso ottobre, quando la WWE aveva fatto intendere un cambio di personaggio per lui. Da allora più nulla. I media americani hanno rivelato in queste ore che il “chitarrista” si trova in un “purgatorio creativo”, visto che il booking team non ha alcuna idea per lui. Dunque per rivederlo on screen si dovrà attendereparecchio. L’ultimo tweet sudella WWE "WWE stood for Walk With… butis dead."#WWERaw @IAmWWE pic.twitter.com/y61MXqPTDD— WWE (@WWE) August 10, 2021

