Vietti e Antonelli sono pronti a gareggiare (Di domenica 27 febbraio 2022) Manca sempre meno all'inizio del motomondiale 2022. I Team e i vari piloti si stanno preparando a scendere in pista, ognuno con i propri obiettivi da raggiungere. In Moto2, e non vedono l'ora del GP del Qatar di domenica 6 marzo. Effetto Ucraina: la Russia perde anche la MXGP Vietti e Antonelli sono pronti per la Moto2: quali le loro parole? Celestino Vietti e Niccolò Antonelli sono pronti per scendere in pista in Moto2. I due piloti VR46 Racing Team arrivano a questa stagione 2022 da due percorsi differenti ma entrambi puntano in alto. Vietti ha già un anno di esperienza nella categoria ed è pronto a mettersi in gioco per arrivare in alto: "sono stati positivi, abbiamo iniziato in maniera diversa, ...

