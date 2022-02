Ucraina, sindaco Comiso: si a profughi ucraini nella ex base Nato (Di domenica 27 febbraio 2022) Comiso – Le ville dell’ex base della Nato di Comiso potrebbero ospitare i profughi ucraini. La sindaco, Maria Rita Schembari, ha risposto positivamente alla proposta di Salvo Liuzzo, componente del comitato nazionale di Italia Viva e dirigente locale del partito, che ha lanciato la proposta di ospitare presso gli alloggi della ex base Nato, i profughi ucraini. “Accogliamo la proposta di Liuzzo – ha detto Schembari – lo avevamo già fatto l’anno scorso per i profughi afghani. Non ci sarebbe motivo di non ascoltare questo buon consiglio da parte dell’amico Liuzzo e di non aprire le porte anche agli ucraini, seguendo naturalmente tutti i dovuti passaggi. Mi inorgoglisce ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 27 febbraio 2022)– Le ville dell’exdelladipotrebbero ospitare i. La, Maria Rita Schembari, ha risposto positivamente alla proposta di Salvo Liuzzo, componente del comitato nazionale di Italia Viva e dirigente locale del partito, che ha lanciato la proposta di ospitare presso gli alloggi della ex, i. “Accogliamo la proposta di Liuzzo – ha detto Schembari – lo avevamo già fatto l’anno scorso per iafghani. Non ci sarebbe motivo di non ascoltare questo buon consiglio da parte dell’amico Liuzzo e di non aprire le porte anche agli, seguendo naturalmente tutti i dovuti passaggi. Mi inorgoglisce ...

