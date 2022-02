Ucraina, risparmiateci la piazza pacifista (Di domenica 27 febbraio 2022) Zuppa di Porro. Attacco a Kiev, ma soprattutto attacco alle banche russe. Sevirà?I sovranisti si sono messi ad accogliere. Ma non erano tutti xenofobi? Le sanzioni arrivano ma nonmolliamo il gas. La retorica delle piazze pacifiste. Feltri contro Sala e il suo conformismo. L’Anpi difende Putin e mette in imbarazzo gli amichetti suoi. Anche Rasi spiega la follia oggi del lasciapassare. I 10anni dalla morte di Dalla, by Veneziani #rassegnastampa27feb L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di domenica 27 febbraio 2022) Zuppa di Porro. Attacco a Kiev, ma soprattutto attacco alle banche russe. Sevirà?I sovranisti si sono messi ad accogliere. Ma non erano tutti xenofobi? Le sanzioni arrivano ma nonmolliamo il gas. La retorica delle piazze pacifiste. Feltri contro Sala e il suo conformismo. L’Anpi difende Putin e mette in imbarazzo gli amichetti suoi. Anche Rasi spiega la follia oggi del lasciapassare. I 10anni dalla morte di Dalla, by Veneziani #rassegnastampa27feb L'articolo proviene da Nicola Porro.

