Ucraina: Novello (Fi), 'aprire da subito corridoi umanitari' (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "La folle offensiva militare scatenata dalla Russia non sta facendo solo vittime ‘dirette', ma sta causando anche conseguenze devastanti per gli ucraini più fragili e bisognosi di cure, come i piccoli pazienti oncologici o affetti da altre malattie gravi. Un dramma nel dramma che non possiamo ignorare: è necessario aprire da subito corridoi umanitari con priorità assoluta perché i malati di tumore che possono essere trasportati, in primis i bambini, possano uscire dai rifugi e proseguire le loro cure". Lo afferma Roberto Novelli, deputato di Forza Italia e componente della commissione Affari sociali della Camera. Il Friuli Venezia Giulia, terra di confine e porta verso l'Est, ha strutture specializzate, come l'Irccs Burlo Garofolo, che sono certo siano disponibili ad accogliere i piccoli ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "La folle offensiva militare scatenata dalla Russia non sta facendo solo vittime ‘dirette', ma sta causando anche conseguenze devastanti per gli ucraini più fragili e bisognosi di cure, come i piccoli pazienti oncologici o affetti da altre malattie gravi. Un dramma nel dramma che non possiamo ignorare: è necessariodacon priorità assoluta perché i malati di tumore che possono essere trasportati, in primis i bambini, possano uscire dai rifugi e proseguire le loro cure". Lo afferma Roberto Novelli, deputato di Forza Italia e componente della commissione Affari sociali della Camera. Il Friuli Venezia Giulia, terra di confine e porta verso l'Est, ha strutture specializzate, come l'Irccs Burlo Garofolo, che sono certo siano disponibili ad accogliere i piccoli ...

