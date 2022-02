Testimoni di Geova | la rivelazione di chi ne è uscito | “Non avete idea di cosa accada veramente ”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 27 febbraio 2022) Torino e la provincia di Agrigento. Vengono da questi poli opposti dell’Italia le storie di due exdi, che si sono messi in contatto con la nostra redazione durante la realizzazione della prima parte dell’inchiesta di ParmAteneo sui TdG. Un articolo che ha raccontato questa realtà da dentro, attraverso leanze di chi guida la congregazione e di chi ha deciso di entrarvi. In questa seconda puntata abbiamo quindi dato voce a un “fuori“che ha lasciato spontaneamente la propria comunità e a un “disassociato“, termine che indica i TdG costretti dalla congregazione ad allontanarsi. Tanti punti in comune e alcune diversità ci hanno spinto a scegliere le loro due storie, emblematiche di quell’altra faccia della medaglia del dibattito aperto che coinvolge idi ...