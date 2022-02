Slovacchia-Italia in tv: programma, orari e diretta streaming Coppa Davis 2022 (Di domenica 27 febbraio 2022) Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Stefano Travaglia e Simone Bolelli sono i convocati azzurri di Filippo Volandri per Slovacchia-Italia, incontro di Coppa Davis. Sfida particolarmente interessante sul cemento indoor di Bratislava, con i talenti Italiani chiamati al successo per un posto ai gironi dell’importante competizione tennistica a squadre; non potranno partecipare Matteo Berrettini e Fabio Fognini, entrambi recentemente fermati da problemi fisici. Gli slovacchi cercheranno di insidiare l’Italia presentando Alex Molcan, Norbert Gombos, Filip Horansky, Filip Polasek e Igor Zelenay nel roster, certamente giocatori di valore. La copertura televisiva dell’evento sarà garantita da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), come di consueto, con live ... Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Stefano Travaglia e Simone Bolelli sono i convocati azzurri di Filippo Volandri per, incontro di. Sfida particolarmente interessante sul cemento indoor di Bratislava, con i talentini chiamati al successo per un posto ai gironi dell’importante competizione tennistica a squadre; non potranno partecipare Matteo Berrettini e Fabio Fognini, entrambi recentemente fermati da problemi fisici. Gli slovacchi cercheranno di insidiare l’presentando Alex Molcan, Norbert Gombos, Filip Horansky, Filip Polasek e Igor Zelenay nel roster, certamente giocatori di valore. La copertura televisiva dell’evento sarà garantita da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), come di consueto, con live ...

Advertising

sportface2016 : #CoppaDavis 2022: come, dove e quando seguire #SlovacchiaItalia in diretta #DavisCup #Sinner - memolabile : Perchè gli Americani hanno basi in Ucraina, Germania, Francia, Italia, Repubblica ceca, Slovacchia, Romania?… - Milanosportiva : Europe Nations Challenge di Head: Italia e Slovacchia alla Final Eight - Milanosportiva : Nations Challenge di Head: partenza in salita per l’Italia, azzurre sconfitte 3-0 dalla Slovacchia… - 2Ftcrlqqf : @alelmail In realtà la Nato non è unita. Grecia e Turchia ad esempio non prendono posizione. Germania, Italia e Un… -